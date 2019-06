College onderzoekt tijdelijke herstelling Spoorweglaan in afwachting van definitieve heraanleg Kristof Pieters

11 juni 2019

18u37 3 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren onderzoekt of de Spoorweglaan in Melsele tijdelijk nog eens opgelapt kan worden in afwachting van een definitieve heraanleg.

Het was Marijke De Graef (VB) die in de gemeenteraad de erbarmelijke situatie van de Spoorweglaan aankaartte. “Door de werken aan de N70 krijgt deze straat nog meer verkeer te slikken. Het wegdek is echter nu al een lappendeken van putten.” Ze vraagt zich dan ook luidop af of er niks aan gedaan kan worden.

Schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V) erkent het probleem. “De timing voor dit project is al een paar keer in de war gestuurd door grote werken in de omgeving zoals die van de N70. Intussen is het planningsproces echter gestart. Het college heeft aantal principes vastgelegd die nu aan de inwoners zullen worden voorgelegd.” Volgens Van Roeyen kunnen de werken wel pas starten na de heraanleg van de N70 binnen 3 tot 4 jaar. “Maar we gaan wel bekijken of we in afwachting de straat kunnen voorzien van een nieuw laagje asfalt om het rijcomfort te verbeteren. We moeten dan wel eerst onderzoeken of de laag asfalt kan weggeschraapt worden zonder al te veel problemen.”