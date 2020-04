College neemt maatregelen om ondernemers en handelaars te ondersteunen, ook inschrijvingsgeld voor paaskampen terugbetaald Kristof Pieters

06 april 2020

16u29 2 Beveren Het Bevers schepencollege heeft maandag een aantal beslissingen genomen om ondernemers, horeca, KMO’s en handelaars te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Daarnaast werd ook beslist om de betaalde inschrijvingsgelden voor de paaskampen integraal terug te storten.

Heel wat ouders hadden hun kinderen ingeschreven voor het gemeentelijk vakantieaanbod van de paasvakantie. Helaas gooide het virus roet in het eten en moest het volledige aanbod van Vakantietoppers voor de duur van de paasvakantie geannuleerd worden. Daarom besliste het college om de betaalde inschrijvingsgelden nu integraal terug te storten.

Gemeentelijke belastingen

Het zijn natuurlijk vooral de ondernemers, horeca, handelaars en KMO’s die het hardst getroffen worden door de maatregelen. Zij zien hun inkomsten volledig of grotendeels wegvallen. Ook voor hen nam het college een aantal maatregelen.

Zo komt er een afwijking op de standaard twee maanden betalingsuitstel op door de gemeente te innen belastingen. Wie onderhevig is aan zo’n belasting zal nu vier maanden betalingsuitstel krijgen. Datzelfde geldt ook voor de verblijfsbelasting.

Wat de terrasbelasting, de belasting op nachtwinkels, de handelaarsbijdrage, de belasting op mobiele koopruimte, de belasting op taxibedrijven en de belasting op koopwaar betreft, zijn de facturen voor de betaling voor 2020 nog niet uitgestuurd. Dat zal ook in de nabije toekomst niet gebeuren. In de loop van de maand september wordt een actuele stand van zaken opgemaakt en zal op dat moment een aftrek gebeuren voor alle maanden van inactiviteit.

Standgeld marktkramers

Marktkramers zagen vorige maand ook alle gemeentelijke markten geannuleerd. Zij kregen ondertussen wel al een factuur voor hun standplaats voor de maand maart in de bus. Het college besliste nu om de eventueel al gestorte gelden volledig terug te storten. Ook wat deze belasting betreft, zal het college in de loop van de maand september een evaluatie opmaken. Marktkramers en standplaatshouders kunnen dan ook rekenen op een procentuele aftrek afhankelijk van het aantal geannuleerde marktdagen.

Datzelfde is ook het geval voor de belasting op het openen van drankgelegenheden na het sluitingsuur of voor het openingsuur. Ook die geïnde gelden zullen integraal teruggestort worden en na de evaluatie in september verrekend worden.

Geen inning concessie

Tot slot zijn er ook een aantal gemeentelijke concessies. Dat is onder andere het geval voor het horeca-punt in Fort Liefkenshoek, het Cultuurcafé in cultureel centrum Ter Vesten, frituur De Markt, het Koetshuis aan kasteel Cortewalle, De Molen in Doel, snackbar The Daily, het aan de vzw Aangenaam Winkelen verhuurde marktpaviljoen, de schutterstoren/kegelbaan, de cafetaria van de sporthal van Melsele en cafetaria van de sporthal van Beveren. Het college besliste om geen huur aan te rekenen voor de maanden waarin de deuren noodgedwongen gesloten bleven. Voor de sportclubs wordt nog apart bekeken welke maatregelen kunnen genomen worden.