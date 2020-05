College geeft toestemming voor streetart in Doel Kristof Pieters

10 mei 2020

14u43 1 Doel Het college heeft toelating gegeven voor een project van streetart in Doel. In de gemeenteraad klonk er wel bezwaar bij Jan Creve (Beveren 2020). Hij vreest dat het geen goed signaal is om een hele straat te laten beschilderen.

De straatkunstenaars zullen aan de slag gaan in de Pastorijstraat in Doel. Zowel het college als de Maatschappij Linkerscheldeoever gaven hiervoor toestemming. “We hebben op zich niks tegen dit initiatief maar het is alleen jammer dat er geen overleg is geweest met bewoners”, zegt gemeenteraadslid Jan Creve. “Persoonlijk vind ik het trouwens geen goed signaal om een straat volledig te laten beschilderen. Er zitten nog een paar interessante gevels tussen. Er zijn andere plaatsen in Doel die hier beter voor geschikt zijn omdat ze toch al volgeklad werden.”

Gesubsidieerd project

Volgens Boudewijn Vlegels (N-VA), schepen en voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever, werd de locatie zorgvuldig gekozen. “Het gaat om de kant van de Pastorijstraat waar geen bewoning is. Het is bovendien een cultuur project dat gesubsidieerd is, niet zomaar wat kladwerk. Tot slot is dit geen voorafname van de panden. De gevels hangen nu vol met metalen platen, een fraai gezicht is dit evenmin.”

Ook schepen van Kunstbeleid Inge Brocken (N-VA) toont zich voorstander van het project. “Het zijn artiesten die ook in Gent al fraaie zaken gerealiseerd hebben. En achteraf kunnen de gevels gewoon gereinigd worden.”