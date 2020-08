College buigt zich over versoepeling coronamaatregelen voor evenementen Kristof Pieters

Beveren Omdat de cijfers van het aantal coronabesmettingen in Beveren de goede kant opgaan, bekijkt het college of de genomen maatregelen voor evenementen een beetje versoepeld kunnen worden. Onder meer 'Beveren Buiten' krijgt mogelijk een herkansing.

Beveren telt momenteel 8 besmettingen. Het gaat om vier gevallen van telkens twee besmette personen uit een gezin. “We zitten hiermee voorlopig buiten de gevarenzone van de alarmdrempel maar uiteraard moeten we blijven opletten”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “We ervaren wel dat mensen nood hebben aan afleiding of een gelegenheid om eens op een veilige manier buiten te komen. Daarom willen we de maatregelen terug een beetje versoepelen. Het gaat dan wel enkel om evenementen waarop de maximumcapaciteit controleerbaar is en waar we kunnen werken met looplijnen. Om die reden mag de kermis in Haasdonk zondag 16 augustus doorgaan. Ook andere evenementen kunnen plaatsvinden als ze aan dezelfde voorwaarden kunnen voldoen. Wielerwedstrijden zullen bijvoorbeeld niet kunnen omdat men daar de massa niet kan sturen en er geen afgesloten parcours is.”

Het college buigt zich maandag over een aantal activiteiten. Zo krijgt het evenement ‘Beveren Buiten’ mogelijk een herkansing. De organisatoren planden deze zomer een aantal activiteiten die coronaproof waren zoals een openluchtcinema en kleine concerten maar moesten die recent stopzetten. Het is nu alleen te hopen dat de weersomstandigheden de rest van de zomer even goed zijn.