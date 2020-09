Circus Barones slaat coronaveilige tent op voor ‘The Greatest Show’ Kristof Pieters

30 september 2020

17u50 0 Beveren Na een pauze van enkele weken door de coronamaatregelen heeft Circus Barones haar tournee van ‘The Greatest Show’ hervat. Om de sociale afstand te garanderen, kunnen er wel slechts maximum 200 toeschouwers per voorstelling binnen.

Na de succesvolle tournee van vorig jaar die de naam ‘Surprise’ droeg, toert het bekende circus dit jaar met ‘The Greatest Show’. Door de coronacrisis moesten de activiteiten dit jaar al twee keer worden stilgelegd maar intussen is er groen licht om in de tent 200 toeschouwers te ontvangen waarbij alle maatregelen in acht worden genomen.

Van woensdag 20 september tot en met zondag 4 oktober slaat het circus de tenten op aan het Gravenplein in Beveren. Ringmaster Patatje voert de bezoekers, op zijn humoristische manier, samen met de internationale artiesten, mee door een wervelende en gevarieerde circusshow. Vrijdag is er een voorstelling om 18 uur, zaterdag om 15 en 18 uur en zondag om 11 en 16 uur. Tickets zijn te verkrijgen via www.circusbarones.com