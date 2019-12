Christophe en Debby ruilen na 21 jaar hun frituur voor een zuivelkraam: “We waren toe aan een nieuwe uitdaging” Kristof Pieters

18 december 2019

14u32 56 Beveren/Sint-Gillis-Waas Van een frituur naar een marktkraam. Christoph Oelbrandt (41) en Debby Aerts (45) hebben een wel erg opmerkelijke carrièreswitch gemaakt. Het koppel baatte maar liefst 21 jaar lang het bekende frituur ’t Krokantje uit in Sint-Gillis-Waas maar verkopen nu kaas en zuivel op de markt. “We waren toe aan een nieuwe uitdaging”, lacht Christoph. “Bij de kazen die we verkopen kunnen we een verhaal vertellen. De rest van ons leven frieten bakken, zagen we echt niet zitten.”

Twintig jaar lang waren ze een vaste waarde in de Kronenhoekstraat in Sint-Gillis-Waas maar voor Christoph en Debby was het tijd om een bladzijde om te slaan. Hun zaak is intussen een ‘frietchinees’ geworden. Het koppel nam zelf zuivelhandel Soetewey over. “Het frituur draaide goed maar we waren op een punt gekomen dat we ons afvroegen of we dat echt tot aan ons pensioen wilden doen”, legt Christophe uit. “Ik heb het altijd graag gedaan maar ik zag me toch niet tot mijn 65 jaar achter de friteuse staan. We zijn dan beginnen uitkijken naar een nieuwe uitdaging en kwamen zo in contact met de uitbaters van een zuivelkraam. Het gaat om een gevestigde waarde op de markt. Na twee generaties was er echter geen opvolging meer. We hebben de sprong gewaagd maar de start was wel erg hectisch. We hebben namelijk twee maand lang twee jobs gecombineerd. ’s Ochtends vroeg uit de veren om mee naar de markt te gaan en de stiel te leren en daarna tot ’s avonds laat in het frituur werken. Dat was een hectische periode die we niet snel zullen vergeten.”

Christoph en Debby investeerden in een nieuwe marktwagen en huren ook een magazijn in het Doornpark in Beveren. “Daar hebben we onze koeling geïnstalleerd en gaan we vanaf maandag ook starten met het aanbieden van kaasschotels. We zijn allebei in Beveren geboren en getogen en zijn hier ook altijd blijven wonen. De markten hebben we overgenomen van de vorige uitbaters en zijn in Willebroek, Boom, Tervuren, Mechelen en Jette. We hebben wel interesse voor een standplaats in Beveren of Sint-Niklaas maar het is wachten tot daar iemand wegvalt, want anders creëer je natuurlijk een overaanbod. Intussen willen we in onze eigen gemeente wel actief zijn met een magazijnwinkel.”

Passie

Het verschil met hun vroeger leven kon niet groter zijn. “Frieten bakken is natuurlijk altijd hetzelfde”, legt Christoph uit. “Bij de kazen die we verkopen kunnen we een heel verhaal vertellen. Ik ben kok van opleiding en hier kan ik toch meer mijn passie in kwijt. Een horecazaak opstarten hoorde ook wel tot de mogelijkheden maar vandaag de dag is dat niet zo vanzelfsprekend meer. Die sector heeft het immers erg moeilijk. Je ziet meer zaken sluiten dan openen. Het grootste verschil met vroeger zijn de werkuren. Niet dat we minder werken want de job van marktkramer is hard labeur. Bovendien staan we op erg drukke markten. In Jette en Mechelen is het alle hens aan dek. We hebben intussen al één personeelslid vast in dienst en twee jobstudenten om een handje toe te steken. Het verschil met vroeger? Als frituristen moesten we tot ’s avonds laat werken, nu zijn we voor het ochtendkrieken al uit de veren.”

In de armen gesloten

De klanten op de markt hebben het koppel intussen al in de armen gesloten. “We hebben ook al een aantal vroegere vaste klanten van het frituur op bezoek gekregen. Dat was wel best een emotioneel moment. Ze waren speciaal naar Brussel gekomen. Die vaste klanten zijn echter het enige dat we missen. De geur van gebakken friet hadden we na twintig jaar echt wel gehad. Misschien dat we dat binnen twintig jaar ook over kaas zullen zeggen maar nu genieten we er nog elke dag van!”

De magazijnwinkel in het Doornpark 112 zal maandag 23 december vanaf 10 uur voor het eerst geopend zijn. Meer info: https://www.facebook.com/zuivelhandelsoetewey/