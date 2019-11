Chauffeur test positief op drugs tijdens controleactie ‘Goliath’ Kristof Pieters

19 november 2019

11u21 4 Waasland-Noord De politie van de zone Waasland-Noord heeft afgelopen donderdag deelgenomen aan een grote controleactie ‘Goliath’ in Oost-Vlaanderen. Naast het uitvoeren van patrouilles op verschillende belangrijke verbindingswegen werd er ook een controlepost opgericht. In totaal werden 46 voertuigen en 27 personen gecontroleerd.

De actie was in de eerste plaats gericht op de bestrijding van woninginbraken en diefstal van werkmateriaal en in de tweede plaats naar verkeerscriminaliteit in het algemeen. Bij de controle werd daarom ook getest op alcohol en drugs. Eén bestuurder reed onder invloed van drugs. Op last van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Er werden ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld. 1 chauffeur werd beboet voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en 1 voor het sturen tijdens een rijverbod. Verder waren er nog pv’s voor hinderlijk en foutief parkeren en voor een opgedreven bromfiets