Chauffeur levensgevaarlijk gewond na frontale klap tegen verlichtingspaal Kristof Pieters

19 mei 2020

15u54 0 Kieldrecht Aan Oud Arenberg in Kieldrecht is een bestuurder dinsdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De chauffeur verloor om een nog ongekende reden plots de controle over het stuur en knalde frontaal tegen een verlichtingspaal.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De bestuurder, een veertiger, kwam van de haven en reed richting Kieldrecht. Op de kaarsrechte baan verloor de man echter plots de controle over zijn wagen. De auto belandde in de berm en botste frontaal op een paal. De man kon aanvankelijk nog op eigen kracht het voertuig verlaten maar zakte daarna in elkaar. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Oud Arenberg was een hele tijd voor alle verkeer afgesloten in beide richtingen.