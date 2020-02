Chauffeur geflitst tegen 134 km/uur in de Kreek Kristof Pieters

12 februari 2020

19u47 4 Waasland-Noord Van 13 tot 31 januari controleerde de politie Waasland-Noord 10.858 voertuigen op hun snelheid. 730 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 134 km/u in de Kreek in Kieldrecht. De toegelaten maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur.

In Beveren waren de meeste overtredingen in de Zandstraat in Haasdonk en in de Kerkstraat in Vrasene. In de Zandstraat werden 23 chauffeurs geflitst op en totaal van 268. Een tweede controle leverde een beter resultaat op: 14 geflitst op een totaal van 866. In de Kerkstraat werden op 18 januari 44 bestuurders geverbaliseerd op een totaal van 795. Ook hier volgde een tweede controle. Dit keer waren er 31 chauffeurs die te snel reden op een totaal van 618.

In Stekene waren de meeste overtredingen in de De Stropersstraat. Bij een eerste controle op 20 januari waren er 48 snelheidsduivels op een totaal van 589. Een dag later werden er maar liefst 79 bestuurders op de bon geslingerd op een totaal van 616. In de zone 30 in de Kerkstraat reed bijna 1 op 3 te snel. Er werden 58 chauffeurs geflitst op een totaal van 188. In de zone 50 in dezelfde straat was het iets beter: 26 boetes op een totaal van 492.

In Meerdonk vatte de politie tweemaal post in de Polderstraat. Bij een eerste controle waren er 15 overtredingen op een totaal van 103. Dezelfde dag kwam de politie nog eens terug en werden er 42 chauffeurs beboet op een totaal van 131. In de Oude Molenstraat reden er 26 te snel op een totaal van 187.