Chauffeur geflitst aan 134 km/uur in bebouwde kom Kristof Pieters

04 november 2019

17u01 0 Waasland-Noord De politie van de zone Waasland-Noord controleerde van 14 tot 27 oktober in totaal 9.469 voertuigen op hun snelheid. 550 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 134 km/u in de Beekstraat in Sint-Pauwels. De toegelaten maximumsnelheid is er 50 kilometer per uur.

Straten met een hoog aantal overtredingen waren de Baarstraat in Sint-Gillis-Waas (390 gecontroleerd, 58 geflitst), Oost-Eindeken in Stekene (594 gecontroleerd, 68 geflitst), Dijkstraat in Melsele (594 gecontroleerd, 69 geflitst), Nieuwdorp in Stekene (193 gecontroleerd, 34 geflitst), Zandstraat in Sint-Pauwels (478 gecontroleerd, 33 geflitst), Reepstraat in Sint-Gillis-Waas (168 gecontroleerd, 21 geflitst) en de Kerkstraat in Vrasene (508 gecontroleerd, 39 geflitst).