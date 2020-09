Chauffeur betonmixer verliest controle aan asverschuiving en kantelt op Steenlandlaan Kristof Pieters

30 september 2020

16u59 2 Kallo Op de Steenlandlaan in de Waaslandhaven is dinsdagmiddag om iets voor 16 uur een betonmixer gekanteld. De chauffeur verloor de controle aan een asverschuiving.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

De bestuurder kon op eigen kracht via het dakraampje uit zijn stuurcabine klauteren, maar hij liep wel een hoofdwonde op. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de lading beton en een hoeveelheid brandstof kwam in de berm naast de rijbaan terecht. De milieudienst van de gemeente Beveren trommelde een gespecialiseerde firma op om de door diesel doordrenkte grond te laten afgraven. Tijdens de takeling ondervond het verkeer in beide richtingen hinder.

Volgens getuigen verloor de chauffeur de controle ter hoogte van een asverschuiving op de rijbaan. Die werd speciaal aangelegd om ongevallen op de vlakbij gelegen spoorwegovergang terug te dringen.