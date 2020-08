Centrummanager LAGO De Meerminnen onverwacht overlijden op 53-jarige leeftijd Kristof Pieters

27 augustus 2020

16u50 3 Beveren Het personeel van het subtropisch zwemparadijs LAGO De Meerminnen is in rouw. Centrummanager Philippe De Cock is woensdag onverwacht overleden op 53-jarige leeftijd. De Cock was ook bekend als volleybalspeler bij topploegen als Knack Roeselare en de nationale ploeg.

Philippe De Cock was dinsdag onwel geworden en naar het ziekenhuis overgebracht. Aanvankelijk leek het wel goed te komen maar een dag later overleed hij onverwacht aan een hartfalen. Bij LAGO De Meerminnen in Beveren kwam woensdag iemand langs om het personeel te ondersteunen. De centrummanager was er nog maar sinds september vorig jaar actief, maar toch al graag gezien. Binnen de groep was hij bovendien een bekend gezicht. Hij leidde als manager immers vijf jaar lang LAGO Gent Rozebroeken, het grootste sportcentrum van de Benelux. “Hij was de perfecte man op de juiste plaats”, klinkt het aangeslagen bij LAGO. “Met zijn passie voor sport, zijn leiderscapaciteiten, zijn groot netwerk en zijn gave om anderen te ondersteunen en het beste van zichzelf te geven, heeft hij LAGO Gent Rozebroeken groot gemaakt. Ook bij LAGO Beveren De Meerminnen was hij klaar om de uitdagingen van dit zwemparadijs in goede banen te leiden. Hij was een topsporter, een fantastische onderhandelaar, een echte levensgenieter, een fiere papa, een beer van een kerel maar ook een crème van een gast. We verliezen een geweldige collega, een manager die er met hart en ziel 200 procent voor ging, maar vooral een goede vriend.”

De gedachten van zijn collega’s gaan nu in de eerste plaats uit naar zijn vrouw Anneke, zijn drie kinderen en zijn naaste familie en vrienden.