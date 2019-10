CD&V en N-VA stellen bestuursakkoord voor: “Meer aandacht voor armoede en financiën gezond houden” Kristof Pieters

17 oktober 2019

15u01 0 Beveren Welke klemtonen gaan CD&V en N-VA leggen de resterende legislatuur? Op die vraag hebben de twee Beverse meerderheidspartijen donderdag een antwoord gegeven in een zeventig pagina’s tellend bestuursakkoord. “We hebben de tijd genomen om dit zorgvuldig uit te schrijven”, zeggen burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) en 1e schepen Filip Kegels (N-VA). “Rode draad is het verder bouwen aan een gemeente waar het goed wonen is voor iedereen.” Wat dit concreet inhoudt, hebben we voor u samengevat in tien punten.

*Recente cijfers tonen aan dat het aantal geboorten binnen een kansarm gezin ook in Beveren de afgelopen jaren opvallend gestegen is. Om hieraan het hoofd te bieden wordt binnenkort een armoedeplan uitgerold. Er komt onder meer een buurtrestaurant in De Beuken en ook de oprichting van een wijkgezondheidscentrum wordt onderzocht. Om kwetsbare personen uit hun isolement te halen, wil men een buddy-werking opstarten.

*Zorgen voor een aanbod van betaalbare woningen sluit naadloos bij dit thema aan. Alleen al door gezinsverdunning zullen er de komende tien tot vijftien jaar zo’n 4.000 woningen extra nodig zijn. Het wordt een moeilijke evenwichtsoefening tussen het ontwikkelen van bouwprojecten en het bewaren van open ruimte.

*De scholen in Beveren kampen al een tijdje met capaciteitsproblemen. De piste voor de oprichting van een nieuwe middenschool zal daarom onderzocht worden. Het OCMW-kinderdagverblijf Windekind verhuist naar een nieuwbouw op het Gravenplein.

*Voor senioren wil de gemeente meer middagactiviteiten aanbieden in CC Ter Vesten. ’s Avonds vinden die namelijk moeilijker de weg, onder meer door het beperkte aanbod aan openbaar vervoer in de late uren.

*De leefbaarheid van de polderdorpen krijgt ook aandacht. Zowel voor Ouden Doel, Prosperpolder als Kieldrecht worden plannen ontwikkeld om die maximaal te bufferen met de haven. De gemeente wil uiteraard ook meedenken aan de toekomst van Doel en welke functies het dorp kan krijgen.

*Op vlak van milieu gaat vooral aandacht naar duurzaamheid met de vergroening van het wagenpark en de omschakeling naar LED voor de openbare verlichting. Er komt ook een asbestplan.

*Koken kost geld en dus moeten de financiën goed in de gaten worden gehouden. De geplande sluiting van de kerncentrale Doel 3 in 2022 en de volledige sluiting van de site in 2025 gaan op de begroting wegen. Dit wil Beveren compenseren door een nieuwe belasting op de opslag van nucleair materiaal. Belangrijk om weten: de belastingen voor de burger zullen de komende jaren niet verhoogd worden.

*Het patrimonium wordt ook onder de loep genomen. Deze legislatuur zal het nieuwe Administratief Centrum in gebruik worden genomen. Er zullen echter ook heel wat gebouwen worden afgestoten zoals de gemeentehuizen van Beveren, Vrasene, Kieldrecht en Kallo. De gemeente ziet ook af van de verhuis van de technische diensten naar het Doornpark. De 5 ha kmo-grond wordt verkocht. In de plaats wordt nu gekeken naar een stuk grond tussen het spoorwegviaduct aan de Gentseweg en de Oude Baan.

Het Gravenplein zal in de toekomst het kloppend hart worden van de gemeente. Onder het plein wil de gemeente daarom in een PPS-constructie een nieuwe ondergrondse parking van twee etages laten bouwen.

*Op vlak van sport beschikt Beveren al over heel wat infrastructuur. Deze legislatuur wil men vooral werk maken van extra voetbalvelden in een nieuwe sportzone aan de Glazenleeuw. Het zwembad van Kieldrecht wordt gerenoveerd en ook de site aan Oud-Arenberg wordt verder uitgebouwd met het oog op een verhuis van de voetbalclub. De aanleg van een cricketterrein wordt onderzocht.

*De heraanleg van de N70 zal de komende jaren dé werf zijn in Beveren maar intussen staan er al heel wat nieuwe openbare werken op het programma. Zo wordt er al nagedacht over het deel van de gewestweg tussen de Zandstraat en de grens met Sint-Niklaas. Enkele straten die een facelift krijgen zijn onder meer de Spoorweglaan, Fortstraat/Priemstraat, Keizerstraat/Melselestraat, Verrebroekstraat/Kieldrechtsebaan (N451) Stationsstraat, Kloosterstraat, Gravendreef, Oude Baan en Lt Van Eepoelstraat. Voor fietsers wordt een tunnel onder of een brug over de E34 onderzocht en ook de fietsverbinding Kieldrecht/Prosperpolder/Schelde staat op het programma. De gemeente gaat bij de regering ook aandringen om de waterbus tot voorbij het Deurganckdok tot in Doel te laten varen.