Exclusief voor abonnees Caroline (34) heeft 100.000 euro nodig om hersentumor te laten behandelen in Duitsland, Waasland-Beveren schiet haar trouwe supporter te hulp met benefietacties Kristof Pieters

21 februari 2020

11u58 92 Beveren Onder het motto ‘Een vol vak C voor Caroline’ wil voetbalclub Waasland-Beveren een tribune met 500 plaatsen vullen om geld in te zamelen voor één van haar supporters. Caroline Colaes kreeg twee maand geleden het zware verdict te horen dat een hersentumor was gevonden waarvoor in ons land geen behandeling bestaat. Een immuuntherapie in Duitsland kan haar mogelijk wel helpen maar de behandeling kost 100.000 euro.

“Probeer nog te genieten van de feestdagen en de tijd die je rest”. Dat kregen Sasha Van Bogaert (29) en Caroline Colaes (34) drie maand geleden te horen na enkele onderzoeken in het ziekenhuis. “Op dat moment stort je wereld natuurlijk in elkaar”, getuigt het koppel. “We zijn vijf jaar samen en zaten nog boordevol plannen. We wilden veel reizen en de wereld zien.”

