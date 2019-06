Captain Cork wint jaar gratis winkelpand in Warande Kristof Pieters

30 juni 2019

17u11 0 Beveren Ina De Quint (34) uit Berendrecht is de laureaat geworden van de derde editie van de wedstrijd ‘Win je winkel’. Met haar concept ‘Captain Cork’ gaat ze allerlei handgemaakte lifestyle producten verkopen die vervaardigd zijn uit het ecologisch natuurproduct kurk, een duurzaam alternatief bieden voor leder.

Voor de editie van ‘Win je winkel’ waren er dit jaar drie finalisten. Elien Lecoutere uit Vrasene wilde met ‘Inimini Yoga’ een eigen yogastudio uit de grond stampen en Madeline Habers bedacht ‘Offline’, een conceptstore met een combinatie van gezonde voeding en geschenken. Het was echter Ina De Quint die de jury het meest kon overtuigen. Ze ontving symbolisch de ‘gouden sleutel’ van het gewonnen winkelpand tijdens de prijsuitreiking in de orangerie van het park Hof Ter Saksen.

“In tegenstelling tot de vorige editie, waarbij we ons enkel focusten op horeca-concepten, hebben we er dit jaar voor gekozen om alle opties open te laten”, zegt schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA). “In totaal werden we gecontacteerd door een 15-tal geïnteresseerden, waarvan 7 de concrete stap hebben gezet om een gemotiveerd dossier in te dienen, elk met een totaal andere invulling van het concept. Het was aangenaam, zelfs verrijkend, om vast te stellen dat er toch nog veel ondernemingszin aanwezig is.”

Ina De Quint heeft met ‘Captain Cork’ al een winkel in Antwerpen en verkocht haar gamma ook al via enkele pop-up stores. “Ik breng met Captain Cork een alternatief voor leder”, legt ze uit. “Kurk leent zich perfect voor handtassen, rugzakken, portemonnees, enz. Het is ook een heel duurzaam product want voor de productie van kurk worden geen bomen geveld. Enkel de schors wordt weggehaald en die groeit terug aan.” Ina werkt voor haar producten samen met twee plaatselijke ateliers in Portugal. Binnenkort wil ze ook een eigen lijn uitbrengen.