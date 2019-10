Camerabewaking voor fietsenstalling aan Stationsplein Kristof Pieters

29 oktober 2019

13u16 0 Beveren De nieuwe fietsenstalling aan het Stationsplein in Beveren wordt binnenkort uitgerust met camerabewaking. De gemeenteraad heeft hiervoor positief advies verleend.

Begin dit jaar werd de nieuwe fietsenstalling aan het station in gebruik genomen. Er is in totaal plaats voorzien voor 436 fietsen. Het contrast tussen met de vroegere situatie is groot. Glazen wanden zorgen voor een betere sociale controle en een hoger veiligheidsgevoel bij de gebruikers. Ook de beugels waaraan men de fiets kan vastmaken zijn veel steviger en gebruiksvriendelijker. In een laatste fase zal er nu ook camerabewaking worden geïnstalleerd. Er werd een studiebureau ingeschakeld om dit te begeleiden. Met de plaatsing moest gewacht worden tot er elektriciteit en een glasvezelkabel voorzien kon worden. Die werden mee aangelegd bij de laatste netwerkaanpassingen voor het nieuwe politiegebouw. Door te wachten tot na de effectieve verhuis van de lokale politie werden ook extra kosten voor het opnieuw programmeren van de camera’s vermeden. Niet alleen aan de fietsenstalling komt een beweegbare overzichtscamera.

Ook aan het nieuwe politiegebouw worden camera’s geplaatst. Die zullen een deel van de omgeving van het Gravenplein in beeld brengen.