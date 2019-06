Café Tipiek krijgt derde leven als Bar3 Kristof Pieters

18 juni 2019

14u51 7 Beveren Het bekende café Tipiek krijgt een derde leven en heeft de deuren heropend als Bar3. De vorige eigenaars hadden vorig jaar het pand volledig verbouwd en omgedoopt tot Hangar 9120 maar die zaak was geen lang leven beschoren. Mandy Carvers gooit het echter over een andere boeg “Ik mik op een breed publiek en open daarom ook in de voormiddag al de deuren”, legt ze uit.

Mandy Carvers is nog maar 27 lentes jong maar heef toch al bakken ervaring. “Ik werk al sinds mijn 15 jaar in de horeca”, vertelt ze. “Ik was altijd in Antwerpen aan de slag maar ik woon in Kruibeke en zocht iets dichter bij huis. Toen ik deze zaak zag, was ik meteen verkocht. Het is heel snel gegaan. We hebben er twee weken lang hard in gewerkt en alles een opfrisbeurt gegeven.”

De naam Bar3 verwijst naar de huisnummer in de Kasteeldreef maar het is ook het derde leven voor het café. Decennia lang was café Tipiek één van de bekendste en meest populaire cafés in Beveren. Eind 2017 sloot het definitief de deuren. Vorig jaar heropende de zaak, maar wel met een totaal nieuw concept en onder de naam Hangar 9120. Het bleek geen groot succes want amper een jaar later kwam er al een einde aan dit verhaal.

Mandy Carvers wil het echter over een heel andere boeg gooien. “Ik wil een breed publiek aanspreken”, legt ze uit. “Overdag kan men hier terecht voor een koffie en ‘s avonds is het meer een loungebar. In het weekend komen er DJ’s spelen. Ik open elke dag de deuren om 10 uur en op dinsdag zelfs om 8 uur omdat het dan markt is. In de week sta ik er voorlopig alleen voor. Daarom dat ik de kaart beperkt heb gehouden maar een tapasbordje kan men wel bestellen net als enkele cocktails. Voor de weekends en op drukke dagen heb ik uiteraard wel hulp beschikbaar. Ik hoop dus dat de Beverenaars snel de weg terugvinden naar dit café.”