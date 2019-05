Café ’t Gaverland opent deuren naast bekend bedevaartsoord: “Hier geen mirakels maar wel vijftig verschillende bieren op de kaart” Kristof Pieters

29 mei 2019

16u02 0 Beveren Wie op bedevaart trekt naar Gaverland, kan in de schaduw van de kapel voortaan opnieuw op krachten komen bij een stevige pint. Wesley Van Wolvelaer (27) zet met café ’t Gaverland een eeuwenoude traditie verder. Ogenschijnlijk lijkt het alsof de tijd er is blijven stilstaan. “Dan is onze missie geslaagd want we hebben wel degelijk het hele pand volledig verbouwd”, lacht Wesley. “Het was net de bedoeling om de sfeer van een bruine kroeg te creëren.”

Wesley Van Wolvelaer was al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie voor een eigen zaak en liet hierbij zijn oog vallen op het vroegere café De Linde. De zaak stond intussen al anderhalf jaar leeg. “De ligging gaf de doorslag”, legt hij uit. “Ik wou het liefst een café opstarten in Melsele. Ik heb hier zelf een aantal jaar in de horeca gewerkt en weet dat de cafés in dit dorp bijzonder goed draaien.”

Sonja Holzinger, de moeder van Wesley, kan dat alleen maar beamen. “Ik heb jarenlang een eigen zaak gehad in Beveren; café ’t Plakijzer. Daarna ben ik aan de slag gegaan in café ’t Portaal in Melsele. De sfeer in dit dorp heeft iets speciaal en er is hier nog een groot samenhorigheidsgevoel. Wesley werkte in hetzelfde café. Zo groeide het idee om samen terug een eigen zaak op te starten.”

Sfeer van vroeger

Voor de inrichting had Wesley een weldoordacht concept voor ogen. “Het moest de sfeer van vroeger uitademen”, legt hij uit. “Dat klinkt eenvoudiger dan het is. We hebben gelukkig een zeer goede schrijnwerker gevonden die mijn visie begreep. Hij heeft een toog gebouwd met recuperatiematerialen zoals tafelpoten en zelfs stukken van een schoorsteenmantel. Ook de houten vloer is nieuw maar heeft een patine gekregen waardoor het oud lijkt. De meubels zijn eveneens zorgvuldig uitgekozen op hun look en een piano in de hoek maakt het plaatje compleet. Aan een muur komt later nog een uitvergrote oude foto van de kapel van Gaverland.”

De link met het historisch verleden wordt zowel met de naam als het interieur in de verf gezet. Al eeuwen speelt de linde een belangrijke rol in Gaverland. Volgens de legende werd onder die boom tot drie keer toe een Mariabeeldje gevonden en dit had de oprichting van een wijkkapelletje tot gevolg. “Ik heb nog niet de kans gehad om in archieven te graven maar iedereen zegt dat hier altijd een café is geweest”, vervolgt Wesley. De eerste kapel werd vijfhonderd jaar geleden gebouwd. Het huidig gebouw dateert van de jaren zeventig en stond bekend als café De Linde. Daarvoor was er het Koffiehuis maar dat moest wijken voor de verbreiding van de baan.

Deur staat alle dagen open

Nu is er dus café ’t Gaverland als opvolger. “We willen vooral een dagcafé zijn, de avond is een bonus. We zijn zeven dagen op zeven open en dat van ’s morgens half negen. Mijn uitgangspunt is dat bezoekers nooit voor een gesloten deur mogen staan. Mensen kunnen hier ’s avonds ook terecht maar niet tot in de late uurtjes. Op de kaart staan zo’n vijftigtal verschillende bieren maar men kan hier evengoed terecht voor een koffie. De grote troef is het terras. Dat ligt niet naast een drukke baan maar aan een verkeersvrij pleintje.”

Wesley runt de zaak niet alleen maar krijgt hulp van zijn moeder Sonja. “We wisselen elkaar af en hebben intussen al extra mensen gezocht want het is al een stormloop geweest”, lacht Wesley. “We hadden wel gehoopt dat mensen vlot de weg zouden vinden maar zo’n vliegende start is wel buiten alle verwachtingen. We kennen natuurlijk al veel volk in Melsele door ons horecaverleden maar er komen ook opvallend veel buurtbewoners over de vloer. Dat bewijst dat er toch nog nood bestaat aan zo’n plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is geen evidentie om een café op te starten vandaag de dag. Het heeft ook bloed, zweet en tranen gekost om de bank te overtuigen. Ik ben dan ook enorm blij dat ik deze droom heb kunnen verwezenlijken.”