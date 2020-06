Café Sirius verwelkomt vaste stamgasten: “We hebben onze pintjes gemist ja, maar elkaars gezelschap nog meer” Kristof Pieters

08 juni 2020

17u59 1 Beveren Het is met een kleine aarzeling dat de stamgasten van café Sirius de zaak betreden maar zodra er een frisse pint met een witte schuimkraag op tafel staat, klinkt een zucht van opluchting. “Hier hebben we drie maand op moeten wachten”, lachen Jules (78), André (78) en Guido (74). “Maar het is toch vooral elkaars gezelschap en de babbel die we gemist hebben.”

Café Sirius is een begrip in Beveren. De bruine kroeg rechtover het station heeft een vast cliënteel. De sluiting van hun stamkroeg was voor de klanten dan ook een harde dobber. Vaste stamgasten Jules De Schepper, André Roelandt en Guido Van Buynder waren maandag dan ook op afspraak om te klinken op de heropening. “We zitten hier normaal gezien zowat alle dagen”, vertelt Jules. “Ik ben recent mijn vrouw verloren en mijn vrienden zijn alleenstaand. We hebben vooral elkaars gezelschap enorm gemist. Een pint kan je thuis ook drinken maar je komt op café voor de gezellige babbel.”

De drie vrienden zagen elkaar bijna drie maand niet meer. “Op straat loop je elkaar wel eens tegen het lijf maar dat is toch niet hetzelfde”, vult Guido aan. “Veel langer had die lockdown niet mogen duren. Thuis zit je maar alleen en dat begint na een tijdje te wegen.”

Geen schrik

Schrik om besmet te worden, hebben de stamgasten niet. “Er zijn veel voorzorgsmaatregelen genomen”, benadrukt Jules. “Iedereen moet zijn handen ontsmetten bij het binnenkomen er is zelfs een aparte in- en uitgang voor het toilet. Sommige regels vinden we wel wat streng. Vooral het feit dat je niet mag buiten gaan om te roken, is wat verregaand. Maar we gaan niet te veel klagen. We zitten hier goed op het terras en zijn al blij dat we opnieuw op café mogen gaan.”

Dat vindt ook Hans Lingier. “Hier zitten we allemaal al lang op te wachten. Thuis vinden ze het misschien iets minder plezant dat de cafés de deuren heropend hebben. Ik heb wel een excuus. Ik heb het namelijk gecombineerd met een bezoek aan het postkantoor”, lacht hij.

Extra werk

Voor cafébaas Daniel Minea is het allemaal nog wat wennen. “Ik sta er alleen voor en moet de hele tijd de zaak in het oog houden,” zucht hij. “Ik ben enerzijds blij dat we terug mogen opstarten maar anderzijds is het nu geen cadeau om achter de tapkast te staan. Het is niet dat de klanten niet luisteren maar je moet ze natuurlijk wel elke keer de regels uitleggen. Voor mij is het alleszins een pak extra werk, niet in het minst omdat ik na elke klant ook nog eens de tafel moet ontsmetten. Gelukkig is het hier vooral een dagcafé. ’s Avonds kan ik vrij vroeg de deuren sluiten en eindelijk dat mondmasker afzetten”, lacht hij.