Café en feestzaal De Kadans verdwijnt onder sloophamer om plaats te maken voor appartementen Kristof Pieters

30 oktober 2019

12u39 9 Melsele Het bekende café De Kadans is niet meer. Een aannemer is gestart met de sloop van de zaak. Het café en de feestzaal op de hoek van de Grote Baan en de Sint-Elisabethstraat was decennialang de vaste stek van heel wat vereniging. Er komt een complex met 17 appartementen in de plaats. Binnenkort wacht hetzelfde lot voor het parochiehuis Sabot.

Er heerst een drukke bouwwoede in Melsele. De kinderkledingzaak Baby Vanille werd gesloopt om plaats te maken voor appartementen en ook het legendarisch hoekhuis aan de overkant van de Spoorweglaan werd intussen deels gesloopt. Nu is ook het café en feestzaal De Kadans een paar honderd meter verder voltooid verleden tijd. De zaak sloot in de zomer van 2017 de deuren. Na ruim 2 jaar leegstand beukte ook hier onherroepelijk de sloophamer in op het gebouw. Het café is al volledig met de grond gelijk gemaakt en de aangrenzende feestzaal volgt. Daarmee is alweer een stukje Melseelse geschiedenis verdwenen. Na de sloop en opruimwerkzaamheden zal een aannemer nieuwbouwappartementen optrekken op de vrijgekomen ruimte.

17 flats over 4 bouwlagen

Er komen in totaal 17 appartementen verspreid over 4 bouwlagen met een ontsluiting langs de Sint-Elisabethstraat. Er zijn 7 parkeerplaatsen bovengronds en 13 ondergronds. In de kelder kunnen ook 44 fietsen gestald worden. De gevel wordt visueel onderbroken door een arduinen dorpel tussen de tweede en derde verdieping. Op die manier komt het geheel minder massief over. Zeker naar de smallere Sint-Elisabethstraat toe is dit geen overbodige luxe. De afwisseling tussen de inpandige terrassen en de smallere en bredere ramen moeten ook zorgen voor wat speelsheid in de gevel.

Ook PC Sabot verdwijnt

In juni 2020 valt ook het doek over PC Sabot, het voormalig Parochiehuis. Het OCMW zal er assistentiewoningen bouwen, en de Gewestelijke Maaschappij voor Huisvesting zal er appartementen neerpoten. Daarmee verdwijnt ook hier een grote feestzaal. Door de sluiting van De Kadans moesten al heel wat verenigingen uitwijken naar OC Boerenpoort. Op de zolderverdieping werd al een grotere ruimte ingericht voor onder meer de muziek- en toneelverenigingen.

Nood aan nieuwe zaal

In de gemeenteraad is al de bezorgdheid geuit over het gebrek aan een zaal voor grotere festiviteiten. Volgens schepen Dirk Van Esbroeck zal in de nieuwbouw opnieuw een zaal komen die meer dan 150 personen kan ontvangen. Koen Maes (Groen) vergeleek de huidige capaciteit in Sabot met de nieuwe plannen en constateert toch een serieus verlies. “Daar konden wel 250 personen zitten. Voor verenigingen die van deze zaal gebruikmaken, een serieuze domper”, zegt hij. Hij pleit ervoor om een grotere zaal te voorzien, eventueel vergaderlokalen met wegneembare tussenwanden. Volgens Esbroeck zal de capaciteit dan wellicht gevoelig hoger liggen. “De jeugdbeweging Chiro gebruikt bijvoorbeeld een onorthodoxe opstelling. Als ze dit ook doet in nieuwe zaal zal men meer dan 150 mensen kunnen plaatsen. Er grenzen geen vergaderlokalen aan de zaal, dus technisch kunnen we die niet groter maken met inschuifbare wanden.”