Café De Mops krijgt nieuw leven ingeblazen: “Dit is Melseels erfgoed en mag niet verloren gaan” Kristof Pieters

02 september 2020

17u42 0 Melsele “Nee, er komen geen appartementen en ook geen supermarkt”. Het legendarische café De Mops in Melsele heropent donderdag zelfs de deuren om de geruchtenmolen voor eens en altijd de kop in te drukken. Eigenaar Pieter Lefebure slaat de handen hiervoor in elkaar met de ervaren horecaman Bjorn Meersman. Beide hebben ze hun roots in de buurt. “We willen de nostalgische sfeer van vroeger terug naar boven halen.”

Toen De Mops eind augustus de deuren sloot, lokte dit heel wat reacties uit. Het café heeft dan ook een lange en bewogen geschiedenis. De zaak dateert uit 1850 en was eerst een duivenlokaal, in de jaren zestig werd het omgevormd tot een hippiecafé en in de jaren negentig werd het een trendy jongerenkroeg waar tot in de late uurtjes gefeest werd. De zaak werd later uitgebreid met een restaurant. Omdat enkele jaren geleden een aanpalende bakkerij werd gesloopt voor appartementen, doken na de sluiting deze zomer al snel geruchten de kop op dat De Mops hetzelfde lot beschoren zou zijn.

Partners

“Commercieel gezien zou het misschien interessanter zijn maar deze zaak ligt me hiervoor iets te nauw aan het hart”, stelt eigenaar Pieter Lefebure meteen iedereen gerust. “Ik heb hier zelf mijn jeugd doorgebracht, stond nog achter de tapkraan en heb zelfs mijn vrouw zo leren kennen. Toen ik de zaak tien jaar geleden overnam van Mario Lysen en Geert Kersschot heb ik trouwens beloofd dat het altijd een café zal blijven. Het contract met de vorige uitbaatster werd stop gezet omdat er verbouwingswerken nodig zijn en er een verschil in visie was over de toekomst. Met Bjorn Meersman vond Pieter Lefebure een nieuwe partner waarmee hij wel op dezelfde golflengte zit.

“We zijn hier beide in de buurt opgegroeid en hebben één ding gemeen: deze zaak ligt ons enorm nauw aan het hart”, vult Bjorn aan. De zaakvoerder van het bekende havenrestaurant Bebronna en het Italiaans restaurant Casello in Schilde brengt heel wat horeca-ervaring mee. In café De Mops ziet het enorm veel potentieel. “Maar we zijn het er wel beide over eens dat het ook een echt café moet blijven. De succesformule van De Mops is dat altijd een bruine kroeg is gebleven waar jong en oud over de vloer kwam. We willen die nostalgische sfeer terug naar boven halen bij de aankleding van het interieur.”

Pop-up

Het duo organiseert van donderdag 3 september tot en met zondag 6 september een pop-up café om iedereen gerust te stellen dat De Mops blijft bestaan. “We planden aanvankelijk één dag tijdens het Parkconcert voor de deur maar we hadden er zoveel zin in dat we er meteen het weekend maar hebben bijgenomen”, klinkt het lachend. “Iedereen is welkom om nog eens pintje te komen drinken alvorens we de deuren tijdelijk sluiten voor verbouwingen. We plannen geen ingrijpende werken maar het sanitair heeft een facelift nodig en het gebouw zelf mag ook wat energievriendelijker worden. Op 1 november willen we iedereen terug ontvangen voor een pintje of een hapje, en als corona het toelaat, om een dansje te placeren en een streepje live muziek te brengen.”