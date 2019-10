BVC Cycling Team gestart in ’s werelds zwaarste mountainbikerace: “Steile hellingen tot 40%, bij temperaturen tot 45°C” Kristof Pieters

13 oktober 2019

13u31 0 Beveren/Kruibeke Het Wase BVC Cycling Team heeft er de eerste rit opzitten van de legendarische Crocodile Trophy, de zwaarste mountainbikerace ter wereld. Thierry Van Osselaer kwam al meteen zwaar ten val maar haalde wel de eindmeet.

Het BVC Cycling Team bestaat uit Bert Apers (45), Raf De Cock (45) en Thierry Van Osselaer (38). Hun vrienden Lode Stuer en Nico Anné gaan mee als supportteam. In acht dagen tijd moeten ze 700 km afleggen dwars door de bush met temperaturen tot 45°C. “De eerste rit tussen Cairns en Ringers Rest was meteen een loodzware proloog”, klinkt het bij het Wase team. “De zengende hitte (tot 45 °C) speelde iedereen parten. Het was een helse tocht door mangoplantages en nationale parken. Er moest vaak afgestapt worden op de steile hellingen tot wel 40%.”

Net voor de eerste bevoorrading kwam Thierry zwaar ten val. Hij liep heel wat schaafwonden op. Alleen de pijn aan de pols baart het team zorgen. Ook zijn versnellingsapparaat begaf het valk na de eindstreep. Het supportteam bewees al meteen zijn waarde.

Bert en Raf beslisten op de valreep om deel te nemen aan het klassement als duo, met als drijfveer elkaar morele steun te geven. Het bij elkaar blijven bleek al meteen zijn nut te bewijzen door de mechanische pech bij Bert. Dankzij de hulp van Raf en een Australisch duo, kon hij toch verder rijden. Uiteindelijk haalden ze zelfs het podium met een tweede plaats in het duo-klassement.

Hoe het verloopt met het team kan men volgen via https://www.facebook.com/BVCCyclingTeam/