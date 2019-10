Buurgemeenten bundelen krachten voor Sint-Maartenviering en wandelen nieuwe Martinusroute in Kristof Pieters

25 oktober 2019

17u24 3 Beveren Zowel Beveren als Burcht hebben een Sint-Maartentraditie en voor het eerst worden de krachten gebundeld om samen een uitgebreid feestprogramma te organiseren. Zo organiseert Burcht een heuse ‘Bake-off’ voor het ultieme Sint-Martinusgebakje en tussen beide gemeenten wordt een deel van de gloednieuwe Martinusroute ingewandeld.

Sinterklaas kent natuurlijk iedereen maar in heel wat Vlaamse gemeenten wordt ook een andere ‘geefheilige’ gevierd: Sint-Maarten. “Die traditie is veel ouder maar is wat verdrukt door de figuur van Sinterklaas”, weet Richard Willems van het Sint-Maartenscomité. “Vandaag wordt Sint-Maarten vooral nog gevierd in gemeenten met een Sint-Martinusparochie en in onze regio zijn dat Beveren en Burcht. In Aalst wordt Sint-Maarten uitgebeeld als bisschop maar bij ons is het in zijn oude gedaante als Romeins ridder.” Volgens de overlevering deelde Martinus als Romeins soldaat zijn mantel met een bedelaar en stichtte hij daarna zijn eigen klooster. Hij werd nog later bisschop van Tours.

Beveren wil de Sint-Maartentraditie ook internationaal helpen promoten en nam de Vlaamse trekkersrol op zich van een Europees project. Een concreet project is de uitbouw van een Sint-Martinusroute. “Er worden vier internationale routes uitgestippeld langs Sint-Martinusparochies en dat zijn er liefst 300 in Vlaanderen en in Frankrijk zelfs 4.000”, vervolgt Willems. “Het is een ideaal alternatief voor de drukke Compostellaroute.” Beveren en Burcht zullen deel uitmaken van een route die start in Utrecht en eindigt in Tours waar Sint-Martinus begraven ligt. “De voorbereidingen zijn al ver gevorderd en in verschillende gemeenten zijn de trajecten al uitgetekend”, vult cultuurbeleidcoördinator Hilde Reyniers aan. “Die volgen vooral de grote routepaden maar we hebben stickers ontworpen met een eigen logo om de Sint-Martinusroute aan te duiden. Hier en daar zijn er immers kleine omleidingen langs bijzondere plaatsen. Bij ons gaat het dan bijvoorbeeld om de twee Sint-Martinuskerken. De route zal verder gaan via Aalst, Denderbelle, Wetteren en via Ieper richting Franse grens. We plannen ook nog een wandelboek en later een app.”

In 2021 moet de route klaar zijn en dan zal Beveren ook gastheer zijn voor een internationaal congres rond Sint-Maarten. “Daaraan nemen elf landen deel waar de heilige gevierd wordt”, kan schepen van cultuur Ingeborg De Meulemeester (N-VA) al verklappen.

Een voorsmaakje krijgt men op zondag 10 november. Richard Willems brengt in de voormiddag een lezing over de figuur van Martinus van Tours in kasteel Cortewalle. ’s Namiddags kan iedereen meewandelen op het bewegwijzerde deel van de Europese pelgrimsroute van Burcht naar Beveren. ’s Avonds is er het Sint-Maartensvuur met optredens en animatie aan de scoutslokalen van FOS De Schrans. De festiviteiten beginnen al op vrijdag 8 november met de Sint-Maartentocht in en rond Hof ter Saksen. Er zijn vuurshows, muziek, vertellingen, animatie en vele eetstandjes op het binnenplein. In Burcht is er dezelfde dag een ‘bake off’, een wedstrijd voor alle inwoners om een eigen Martinusgebak te creëren. “We waren eigenlijk wat jaloers op Beveren dat al zo’n gebakje heeft en dus hebben we een oproep gedaan naar alle baklustigen om aan de slag te gaan”, lacht schepen Ann Van Damme. “Alle gebakjes zullen door een jury geproefd worden vanaf 13 uur in de pastorij van Burcht. De winnaar maken we bekend na de griel de volgende dag.”

Maandag 11 november is het hoogtepunt van de festiviteiten met de rondrit van Sint-Maarten en de griel voor de kinderen, zowel in Beveren als Burcht.

De programmabrochure is te downloaden via http://www.beveren.be en http://www.zwijndrecht.be.