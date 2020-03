Buurderijen draaien op volle toeren in tijden van corona: “Ook thuisleveringen voor risicogroepen en mensen in quarantaine” Kristof Pieters

26 maart 2020

12u40 0 Beveren/Kruibeke Sinds de maatregelen die onze overheid nam om het coronavirus te bestrijden, hebben de Buurderijen een sterke stijging vastgesteld van het aantal bestellingen. “Afgelopen zaterdag mochten wij in Kruibeke ongeveer viermaal zoveel mensen bedienen als tijdens andere weken, en ook in Beveren hadden we meer dan dubbel zoveel bestellers als anders”, zegt Marijke Lambrechts.

Via een webplatform brengt Boeren & Buren consumenten en producenten samen en doe je als Buur online boodschappen rechtstreeks bij de landbouwers. Op het moment dat de producten verdeeld worden, ontmoeten de Buren en Boeren elkaar tijdens een wekelijkse boerenmarkt, de ‘Buurderij’ genaamd. In Beveren vinden de bijeenkomsten plaats in de Sociale Campus, in Kruibeke tijdelijk in de Pieter Wijmshoeve.

Drive in-systeem

Sinds het uitbreken van de coronacrisis draaien de Buurderijen op volle toeren. “Afgelopen zaterdag mochten wij in Kruibeke ongeveer viermaal zoveel klanten bedienen en ook in Beveren is er een verdubbeling”, vertelt coördinator Marijke Lambrechts. “Het is een veilige manier van inkopen doen, als alternatief voor de supermarkt. Onze klanten kiezen van thuis uit wat ze de komende week willen eten en bestellen online via het buurderijplatform (www.boerenenburen.be). Ook betalen gebeurt meteen online. Op de Buurderij zelf werken we nu met een drive in-systeem. Zo vermijden we direct contact met al onze klanten, want zij blijven in de auto zitten en wij plaatsen hun bestelling in de koffer zodat ze meteen kunnen doorrijden. Dit vraagt veel extra voorbereidend werk, maar gelukkig kunnen we daarvoor rekenen op de hulp van enkele zeer enthousiaste vrijwilligers. Het is ook hartverwarmend hoeveel Buren spontaan hun hulp aanbieden om te helpen. Hen zetten we mee in voor de thuisleveringen die we momenteel ook aanbieden op beide Buurderijen. Zo kunnen we ook mensen uit risicogroepen en in quarantaine geplaatste mensen verder helpen. We plaatsen de bestelling voor de deur, bellen aan en zijn weer weg, zodat ze met niemand in contact hoeven komen. De mensen zijn ons daar enorm dankbaar voor.”

Buurderij tijdelijk verhuisd

Zeker in deze tijden, vinden mensen het ook belangrijk te weten waar hun eten vandaan komt. “Men wil de lokale boeren en producenten graag een extra duwtje in de rug geven door rechtstreeks bij hen te kopen, nu voor velen van hen een grote afzetmarkt wegvalt sinds de sluiting van horeca en markten. We blijven dus wekelijks voor onze Buren paraat staan, ondanks dat het een hele uitdaging is om in deze omstandigheden te werken. In Kruibeke moesten we tijdelijk op zoek gaan naar een andere locatie, gezien we niet meer terecht konden in de school waar we zaten. We verhuisden de Buurderij daarom tijdelijk naar de Pieter Wijmshoeve, één van onze deelnemende groenteboeren.

Ook voor de producenten is het zeer hard werken om ’s ochtends alle bestellingen klaar te maken om ze zo vers mogelijk te kunnen afleveren. “We kiezen er daarom tijdelijk voor om het Buurderij-afhaalmoment iets later dan normaal te laten doorgaan, zodat we ’s ochtends alle producten op tijd hebben en alle bestellingen al per Buur kunnen klaarzetten. Zo hopen we iedereen zo vlot en veilig mogelijk te kunnen blijven bedienen.

De Buurderij in Kruibeke gaat vanaf komende zaterdag door van 10.30 tot 12 uur, die van Beveren van 12 tot 14 uur. Bestellen kan vooraf tot donderdagavond via boerenenburen.be.