Bruno Stevenheydens verlaat na kwarteeuw Beverse gemeenteraad: “Tijd om fakkel door te geven”

07 januari 2020

16u52 0 Beveren Bevers politicus Bruno Stevenheydens (51) zwaait de politiek vaarwel. Hij kondigde dinsdag zijn afscheid aan uit de gemeenteraad en geeft na welgeteld 25 jaar de fakkel door aan Jan Creve. Stevenheyens was vorige legislatuur schepen voor N-VA maar hij stapte op uit de partij en trok naar de verkiezingen met de nieuwe beweging Beveren 2020. Uitgerekend bij de start van 2020 zet hij nu een punt achter zijn carrière.

In de wandelgangen van het gemeentehuis gonsde het gerucht al een tijdje en vandaag maakte Bruno Stevenheydens het ook officieel: hij zet een punt achter zijn politieke loopbaan. “Dit is geen impulsieve beslissing geweest”, legt hij uit. “Reeds bij de start van Beveren 2020 had ik intern aangekondigd dat ik niet de hele legislatuur zou zetelen. Uiteindelijk is mijn vertrek wel iets vroeger gekomen dan gepland. Normaal zou ik halfweg deze legislatuur actief blijven als raadslid, maar ik ben nu welgeteld 25 jaar bezig en dat leek me een geschikt moment om een actief politiek engagement af te sluiten. Er komt een ogenblik waarbij het tijd is om de fakkel door te geven.”

Een verhuis naar Lier heeft de beslissing om te stoppen iets vroeger doen komen. “Ik studeer er fotografie in avondschool en zit nu in mijn derde jaar. Het pendelen is niet erg makkelijk en ik heb nog twee jaar te gaan aan de academie.”

Gedesillusioneerd

Stevenheydens begon zijn carrière in 1995 voor het Vlaams Belang (toen nog Vlaams Blok) en zetelde voor deze partij ook in het Vlaams parlement in de periode 2007 tot 2010. Dat jaar stapte hij op uit onvrede met de strategie en stijl van de partij. Stevenheydens bleef wel in de gemeenteraad zetelen als onafhankelijke. Hij maakte daarna de overstap naar N-VA en bij de verkiezingen in 2012 ging hij als kopman van de partij een coalitie aan met CD&V. Stevenheydens werd niet alleen schepen maar ook voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Hij wou van binnenuit een vuist maken tegen de uitbreiding van de haven maar kreeg heel wat weerstand. Volledig gedesillusioneerd gaf hij na een jaar reeds zijn ontslag en verdween hij een tijdje van het politieke toneel door een depressie en burn-out. Het kwam nadien ook tot een definitieve breuk met N-VA omdat hij in zijn strijd voor het behoud van Doel te weinig steun vond. Stevenheydens keerde echter terug naar de gemeenteraad met de nieuwe beweging Beveren 2020. “Ik heb hier graag en met veel overtuiging mee mijn schouders onder gezet”, blikt hij terug. “Ik was lijsttrekker maar Beveren 2020 is en blijft vooral een sterk inhoudelijk project voor een leefbare gemeente. Iets dat voor de komende jaren de belangrijkste uitdaging wordt voor Beveren. Het was een bewuste keuze dat we een sobere campagne hebben gevierd zonder foto’s. Met weinig middelen hebben we op enkele maanden tijd toch een zeer goed resultaat neergezet. Tijdens het eerste jaar van deze legislatuur is gebleken dat een kritische oppositie meer dan noodzakelijk is.”

Stevenheydens is ervan overtuigd dat Beveren 2020 goed op de sporen staat en hij dus zonder zorgen een stap terug kan zetten. “We hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de klemtoon gelegd op de leefbaarheid. Onze aandachtspunten hebben de campagne bepaald en blijven ook de komende jaren erg belangrijk. Ik verlaat dus niet de politiek met het gevoel dat we geen verschil konden maken. De toekomst van Doel ziet er nu positief uit maar het behoud is geen eindpunt. Er zal nog veel verwezenlijkt moeten worden. Het is nu echter aan andere mensen om dit verder te zetten. Na 25 jaar heb ik het allemaal wel een beetje gezien. Er is veel vrije tijd en energie gekropen in de politiek en nu ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ik heb altijd gezegd dat ik niet tot aan mijn pensioen in de gemeenteraad zou blijven zetelen en hou me aan me woord. Dat wil niet zeggen dat ik het niet meer zal volgen en mijn deur zal altijd openstaan om raad te geven maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat de ploeg klaar is om de fakkel over te nemen.”

In de gemeenteraad mag men zich alvast aan vuurwerk verwachten want Jan Creve, bekend als woordvoerder van het actiecomité Doel 2020, zal Stevenheydens opvolgen en vanaf nu samen met Annick Van de Vyver voor Beveren 2020 in de raad zetelen.

