Brouwerij De Bock wint voor tweede maal op rij medaille op Brussels Beer Challenge



Kristof Pieters

20 november 2019

17u21 1 Beveren De Beverse Brouwerij De Bock is in de prijzen gevallen bij de Brussels Beer Challenge. Voor het bier Remi mocht brouwer Pieter De Bock een bronzen medaille in ontvangst nemen in de categorie ‘Bitter Blond Golden Ale’.

Tijdens Horeca Expo in Gent werden maandag de laureaten van Brussels Beer Challenge 2019 bekendgemaakt. Dit jaar waren 1.650 bieren ingezonden uit alle hoeken van de wereld. Het is het tweede jaar op rij dat het ambachtelijk bier van brouwingenieur Pieter De Bock in de prijzen valt. Vorig jaar behaalde hij een gouden medaille met ‘Den engel IPA’.

Pieter De Bock combineert zijn microbrouwerij en degustatiezaal in Beveren met een voltijdse job als brouwingenieur bij The Musketeers in Sint-Gillis-Waas, bekend van de Troubadourbieren. Het gaat intussen echter ook bijzonder hard voor de microbrouwerij die pas in april vorig jaar de deuren opende. Toch blijft de jonge brouwingenieur nuchter bij dit resultaat. “De erkenning van de Brussels Beer Challenge is een mooie aanmoediging. Maar het belangrijkste is dat mensen uit de streek mijn bieren drinken en appreciëren. Het is voor hen dat ik het doe”, reageert Pieter.

Concurrentie neemt toe

De concurrentie neemt wereldwijd wel toe. “Buitenlandse brouwerijen moeten niet onderdoen voor de Belgische biercultuur”, geeft de brouwingenieur toe. “Achttien Chinese brouwerijen kaapten medailles weg. Voor het eerst viel een Afrikaanse brouwerij in de prijzen. Overal ter wereld zit de biercultuur in de lift en aan deze evolutie zal niet snel een einde komen. Maar de toegenomen concurrentie betekent niet dat de Belgische brouwers hun wereldwijde reputatie verliezen. Met lokale tradities en smaken maken we nog steeds het verschil. Maar Belgische brouwers moeten ook blijven innoveren en investeren in meer diversiteit. Ik ben blij dat ik daar met Brouwerij De Bock een steentje aan kan bijdragen.”