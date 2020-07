Bromfietsster lichtgewond na aanrijding in Oude Zandstraat Kristof Pieters

24 juli 2020

Op het kruispunt van de Peperstraat met de Oude Zandstraat in Beveren is een auto in aanrijding gekomen met een bromfietsster. De bromfietsster raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde donderdag om 16.49 uur.