Bromfietser gewond na smak tegen geparkeerde wagen in Van Craenenbroeckstraat Kristof Pieters

24 juni 2019

17u11 1 Beveren Een bromfietser is maandagmiddag gewond geraakt na een aanrijding tegen een geparkeerde auto in de Van Craenenbroeckstraat in Beveren.

Het ongeval gebeurde rond 16 uur in de Van Craenenbroeckstraat in Beveren. Een bromfietser die komende van de Kasteeldreef richting Leon Labytstraat reed, botste ter hoogte van het huisnummer 45 op een geparkeerde wagen. Door de botsing kwam de bromfietser ten val. Hij liep verwondingen op en werd naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Zowel de bromfiets als de auto liep schade op. Door de klap sneuvelde de achterruit van de auto. Het verkeer ondervond tijdelijk hinder in beide richtingen.