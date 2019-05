Britt Van Marsenille opent bijentuin in kasteeldomein Cortewalle Kristof Pieters

30 mei 2019

17u33 5 Beveren In het kasteeldomein Cortewalle is de nieuwe bijentuin geopend door Britt Van Marsenille, die meter is van het project. Zondag weten we of de bijentuin ook de mooiste van Vlaanderen wordt.

De Beverse groendienst ging in het voorjaar reeds aan de slag met de aanleg van de bijentuin. In een houtwand werd een groot bijenhotel ondergebracht en daar kwam ook nog een heuvel bij voor de zandbij. Verder werden er uiteraard ook heel wat bijenvriendelijke struiken en bloemen geplant. Scholieren kwamen daarbij geregeld een handje toesteken. Het pronkstuk van de tuin is een kunstwerk in de vorm van een grote bij.

Op zondag 2 juni, tijdens de aftrap van de ‘Week van de Bij’, wordt de prijs van ‘Bijenvriendelijkste tuin van Vlaanderen’ uitgereikt in Gent. Beveren bekampt voor deze titel de stad Damme, met chocolatier Dominique Persoone als peter. Presentatrice Britt Van Marsenille, zelf al vijf jaar een gepassioneerd imker, vertegenwoordigt het Beverse project. Het opzet is een voorbeeldtuin te creëren die andere gemeenten kan inspireren.