Brent Van Moer is verlost van zijn knieperikelen Erik Vandeweyer

21 september 2020

10u43 0 Beveren Een 63ste plaats in de Gooikse Pijl lijkt geen wereldschokkende prestatie. Toch was dit resultaat in de marge een flinke opsteker voor Brent Van Moer. De prof van Lotto-Soudal sukkelde de voorbije weken met de knie. Het zorgde voor een inactiviteit, maar Van Moer is klaar voor het grote werk. Op het BK in Anzegem wil hij morgen alvast zijn steentje bijdragen tot het ploegsucces.

Voor Brent Van Moer is het letterlijk een seizoen van vallen en opstaan geworden. Eerst moest hij zoals het hele peloton noodgedwongen forfait geven omwille van de coronacrisis. Sinds het wielrennen heropstartte kende hij weinig succes. “Ik mocht hervatten in de Dauphiné. Daar ben ik serieus tegen het asfalt gegaan. Op zich was dat al zonde, want ik was mee een vlucht. Ik kreeg problemen met de knie. Er kwam vuil in het gewricht en alles raakte ontstoken. Op een bepaald moment stond mijn knie zo dik dat ik er nog nauwelijks kon op staan.”

Langzaam herstel

Meteen zat het wederoptreden van Brent Van Moer er weer op. “Vier weken heb ik lijdzaam moeten toekijken hoe de collega’s weer wedstrijden konden afwerken. De eerste twee weken van mijn herstel kon ik helemaal niet trainen. Alles bleef beperkt tot sessies bij de kinesist. Nadien mocht ik een week zachtjes fietsen. Pas sinds vorige week kon ik weer helemaal normaal trainen.”

Gooikse Pijl

Zondag mocht Brent Van Moer dan weer voor het eerst zijn opwachting maken aan de inschrijvingstafel van een koers. “Het deed deugd om er weer bij te zijn, al zat ik voor de start toch met wat twijfel. Ik had er geen idee of de knie het zou uithouden en de conditie niet te fel achteruit zou gegaan zijn. Uiteindelijk moest ik het opnemen tegen een peloton dat al behoorlijk wat koerskilometers op de teller had. Ik zag het als een test en die is goed meegevallen. Het scenario was ideaal voor mij. Alles in acht genomen was het een rustige koers en dat kwam mij goed uit.”

Belgisch kampioenschap

Morgen mag Brent Van Moer al opnieuw aan de bak op het Belgisch kampioenschap in Anzegem. “Op het BK zal ik een dienende rol hebben. Dat lijkt me logisch met amper één koers in de benen. In Anzegem komen er opnieuw wat kilometers bij. Door die blessure heb ik nog geen duidelijk zicht op het vervolg van mijn programma. Wellicht zal ik een aantal klassiekers voor mijn rekening nemen.”

Brent Van Moer heeft een doorlopend contract bij Lotto-Soudal.