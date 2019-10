Breng een bezoekje aan het Spookhuis in Warande Kristof Pieters

25 oktober 2019

16u45 8 Beveren Net als vorig jaar heeft Winkeldorp Beveren een spookhuis ingericht in Warande. Op zaterdag 26 oktober worden alle kinderen tussen 11 en 17 uur uitgenodigd om op spokenjacht te gaan in en rond de winkels in het centrum.

Wanneer ze een spook hebben gevonden, ontvangen ze een stempel op een spaarkaart. “Bij een volle spaarkaart, 5 stempels, kunnen ze in het Spookhuis grabbelen in de griezelton voor een geschenkje,” zegt centrummanager Stefaan Provost. “De spaarkaarten zijn te verkrijgen in de winkels,” voegt Warandemanager Elke Franckx hier nog aan toe. Het spookhuis in de Warande is alle dagen open tussen 13 en 18 uur en dit tot 31 oktober.