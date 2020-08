Bravo Velo: Applaus voor fietsende inwoners! Kristof Pieters

29 augustus 2020

11u42 2 Beveren Sinds het uitbreken van de coronacrisis zit fietsen duidelijk in de lift. De gemeente Beveren lanceert nu de campagne ‘Bravo Velo’, een applaus voor de fietsende burgers én als aanmoediging om de fiets te blijven gebruiken.

De fiets wordt al lang niet meer enkel van stal gehaald in het weekend. Meer en meer werknemers ontdekken de fiets als vervoermiddel voor woon-werkverkeer: gezonder, goedkoper en vaak zelfs sneller dan de auto. “Als corona al een positief effect had, dan is het wel dat vele mensen de fiets(her)ontdekten als manier om er eens uit te zijn, te ontspannen en de eigen gemeente te ontdekken”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Deze evolutie kunnen we als gemeente alleen maar aanmoedigen. Met deze campagne willen we het fietsen nog een duw in de rug te geven. Het wordt cruciaal om in de toekomst nog veel meer mensen op de fiets te krijgen, niet alleen recreatief maar ook voor dagelijkse verplaatsingen. Net daarom zetten we extra in op projecten rond de aanleg van veilige fietsinfrastructuur en fietsvoorzieningen.”

Wedstrijd

Bij wijze van applaus aan alle fietsers verschijnt ‘Bravo Velo’ in het straatbeeld: op de fietspaden langs belangrijke invalswegen, op de fietssnelweg, veelgebruikte fietsassen en fietspaden die de verbinding maken tussen centrum Beveren en de deelgemeenten. Tegelijk met de campagne loopt een online fotowedstijd waarbij fietsers een exclusieve Bravo Velo-fietstas kunnen winnen. Om een fietstas te winnen, moeten inwoners van Beveren een toffe foto van zichzelf met de fiets ergens in het Beverse plaatsen, op Facebook of Instagram met #bravovelo en #bevereninbeeld. Meer info en het wedstrijdreglement vindt men op www.beveren.be/bravovelo. De wedstrijd loopt tot 4 oktober.

Fietsbeleid

Er staat de komende maanden en jaren op vlak van fietsbeleid nog heel wat op de planning. Binnenkort start de heraanleg van het fietspad in de Gravendreef en bij de heraanleg van de N70 doortocht Melsele komen er veilige fietspaden langs de gewestweg. Er wordt intussen ook werk gemaakt van een nieuwe fietssnelweg F425 tussen de P&R Melsele en de Waaslandhaven met een fietsbrug over de E34 tussen de Trepelandstraat en Kwarikweg.