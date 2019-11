Brandweerman Benny Thieleman na 44 jaar uitgewuifd door collega’s Kristof Pieters

14 november 2019

16u28 1 Kieldrecht In Kieldrecht hebben collega’s van brandweerman Benny Thieleman hun collega op een heel ludieke manier uitgewuifd. Na een carrière van maar liefst 44 jaar hangt hij donderdag zijn helm definitief aan de haak. Collega’s zorgden de avond voordien voor een allerlaatste symbolisch brandje.

Er werd een kampvuurtje gemaakt dat Benny Thieleman in het bijzijn van collega’s, familie en vrienden onder applaus mocht blussen. Benny begon in 1976 als 22-jarige brandweerman bij het naburige vrijwilligerskorps van Nieuw-Namen, net over de Nederlandse grens. Begin de jaren ‘80 maakte hij de overstap naar de post Kieldrecht waar hij tot vandaag actief bleef. Vanaf nu zal hij samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van zijn pensioen gaan genieten, maar hij beloofde ook om zijn makkers in de brandweerkazerne op tijd en stond nog een bezoekje te brengen.