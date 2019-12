Brandweer viert Sint-Barbara en krijgt twee nieuwe voertuigen Kristof Pieters

08 december 2019

13u22 0 Beveren Traditiegetrouw viert de brandweer begin december haar patroonheilige Sint-Barbara. In Beveren reikte burgemeester Marc Van de Vijver na een toespraak de brevetten uit aan de nieuwe leden van het korps en een aantal leden van het korps kregen eretekens opgespeld. Ook werden de sleutels overhandigd van twee nieuwe voertuigen.

Postoverste Thierry Van Goethem prees zijn manschappen voor het prachtige werk dat ze het afgelopen jaar geleverd hebben. Hij kaartte ook problemen aan waarmee het korps op het grondgebied Beveren steeds vaker mee af te rekenen krijgt. In de eerste plaats de enorme verkeersproblemen in en rond de Waaslandhaven maar ook agressie tegen hulpverleners is in de hulpverleningszone Waasland een groeiend probleem.

Burgemeester Marc Van de Vijver mocht aan postoverste Van Goethem de sleutels van twee nieuwe voertuigen overhandigen; een Mercedes autopomp en een multifunctioneel inzetbaar personeelsbusje. Na de plechtigheid in de brandweerkazerne aan de Gravendreef in Beveren volgde een mars onder begeleiding van de fanfare naar de Sint-Martinuskerk waar er een eucharistieviering plaatsvond.