Brandweer rukt uit voor schouwbrand Kristof Pieters

29 maart 2020

17u48 0 Haasdonk De brandweer moest zondagmiddag om 13.30 uur uitrukken voor een schouwbrand in een woning aan de Blokmakersstraat. Het was een buurtbewoner die veel rook en vlammen uit de schouw zag komen en de brandweer alarmeerde.

De bewoners waren thuis maar waren zich nog niet bewust van de schouwbrand. Ze hadden door het gure weer na enkele weken de open haard terug aangemaakt. Waarschijnlijk hadden vogels in die tijd een nest gemaakt in de schouw dewelke vuur vatte. Er was gelukkig geen schade en iedereen bleef ongedeerd.