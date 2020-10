Brandweer redt hengst ‘Cas’ uit gracht op werelddierendag: “Hij had niet veel langer in het koude water mogen liggen” Kristof Pieters

04 oktober 2020

17u21 7 Kallo Dat ook de brandweer een groot hart voor dieren heeft, is zondagmiddag nog maar eens bewezen. En dan nog uitgerekend op werelddierendag. De hulpdiensten moesten in Kallo de hengst Cas uit een diepe gracht halen. Het dier was kort voordien op hol geslagen en zoek geraakt. Het duurde even voor het uitgeputte en onderkoelde dier terug op eigen kracht kon rechtstaan. Dankzij een ‘paardenmiddel’ van een bijgeroepen dierenarts was er gelukkig een goede afloop.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De ruiter, Danny Van Mullem (63) uit Melsele, was zondag vertrokken voor een rit met zijn paard Cas. Aan de Kwarikweg in Kallo, nabij het Groot Rietveld, ging het echter mis. De hengst steigerde plots en Danny werd van zijn paard geworpen. “Gelukkig heb ik in mijn vest een soort airbag die zichzelf onmiddellijk opblaast vanaf je van je paard valt,” vertelt de ervaren ruiter. “Dankzij mijn vest en helm bleef ik ongedeerd maar Cas ging er als een pijl uit een boog vandoor.”

Groot alarm

Een eind verderop merkten passanten het op hol geslagen paard op. Zij zagen dat het zadel nog op het paard lag en vreesden meteen het ergste want van de ruiter was geen spoor. Ze alarmeerden daarom meteen de hulpdiensten. Een ziekenwagen kamde de omgeving uit. De ambulanciers troffen Danny al snel aan op de Kwarikweg. Hij was ongedeerd en had geen verzorging nodig.” Hij ging vervolgens zelf op zoek naar zijn op hol geslagen paard. “Verschillende voorbijgangers vertelden dat ze Cas tegengekomen waren en konden aangeven in welke richting ik moest gaan zoeken. Uiteindelijk trof ik hem ruim 4 kilometer verderop aan op een aardappelveld in de Vitsweg, vlakbij de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Zuid.”

In de gracht

In een poging om de hengst daar terug onder controle te krijgen belandde Cas echter in de diepe gracht tussen de akker en de oprit van de snelweg. “Ik ondernam eerst zelf een poging om hem er uit te krijgen, maar dat was onbegonnen werk. Ik trommelde daarom een kennis en de brandweer op.” Na een half uurtje kregen ze het dier op het droge, maar de hengst slaagde er niet om op eigen kracht op te staan. Door het koude water in de gracht waren zijn spieren namelijk verkrampt.

Paardenmiddel

In afwachting van de komst van een dierenarts werd er een deken over Cas gelegd om hem wat op te warmen. De opgeroepen dierenarts was niet veel later al ter plaatse en onderwierp het paard aan een check-up. Het dier moest even bekomen en kreeg een paardenmiddeltje toegediend. Dat had al snel het gewenste resultaat, want na enkele minuten stond Cas weer op zijn benen waarna hij - via een veilig pad - naar de Vitsweg geleid werd waar er ondertussen een paardentrailer aangekomen was om hem veilig naar zijn stal te brengen.

Danny Van Mullem is de hulpdiensten enorm dankbaar voor de goede afloop. “Op mijn eentje had ik Cas nooit uit die gracht gekregen en veel langer had Cas niet in het water mogen liggen. Een dikke pluim dus voor de brandweer!”