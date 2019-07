Brandweer moet geknelde trucker bevrijden bij zwaar ongeval in Beverentunnel Kristof Pieters

16u56 14 Beveren In de Beverentunnel heeft zich vrijdag nog maar eens een zwaar ongeval voorgedaan met vrachtwagens. De brandweer moest een bestuurder bevrijden uit zijn verhakkelde cabine.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur in de richting van Stabroek. Vier vrachtwagens reden op elkaar in. Daarbij kwam de bestuurder van een Bulgaarse truck gekneld te zitten in zijn stuurcabine. De vrouw van de chauffeur, die meereed, kon op eigen kracht uit de verhakkelde vrachtwagen klauteren. Zij raakte niet gewond maar verkeerde wel in shock. Na een half uur kon de brandweer de man bevrijden. Zijn verwondingen vielen al bij al nog goed mee. De andere betrokken chauffeurs bleven ongedeerd.

Gevaarlijke lading

Bij het ongeval was ook een tankwagen met een gevaarlijke lading betrokken. Gelukkig bleef de schade aan die vrachtwagen beperkt en was er geen lek. De takelwerkzaamheden werden wel bemoeilijkt omdat de lading van de Bulgaarse truck verschoven was. De twee rollen staal, van elk 10.500 kg, waren omgevallen. Door het ongeval was de tunnel ruim twee uur lang afgesloten, wat voor erg veel verkeershinder zorgde op de R2, de E34, Steenlandlaan en Hazopweg.