Brandweer moet frituurolie opkuisen van rijbaan Kristof Pieters

14 september 2019

15u29 1 Beveren De brandweer moest zaterdagmiddag de rijbaan opkuisen op de Nieuwe Baan in Vrasene. Ter hoogte van het kruispunt met de Dorpsdam was er een hoeveelheid frituurolie gelekt.

De lading frituurolie was bestemd voor het frituur ’t Hoekske, dat op het kruispunt is gelegen. Een beperkte hoeveelheid kwam echter op de baan terecht waardoor er gevaar was op slippartijen. De brandweer kwam met een sproeiwagen ter plaatse om de straat op te kuisen.