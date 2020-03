Brandweer komt uit haar kot om collega-hulpverleners te bevoorraden met mondmaskers Kristof Pieters

20 maart 2020

16u44 0 Waasland De Hulpverleningszone Waasland heeft vandaag 64.000 mondmaskers bedeeld onder ziekenhuizen en huisartsenposten in het Waasland.

Vrijdagmorgen, in alle vroegte, landde de veel besproken lading van 5 miljoen mondmaskers voor medisch personeel in ons land. Deze mondmaskers zijn bedoeld voor onze ziekenhuizen, huisartsposten, verplegers…. Na aankomst op de luchthaven werden ze overgebracht naar de militaire kazerne van Peutie. Elke hulpverleningszone stuurde vrijdagmorgen, minstens één ploeg van twee personen, met logistieke voertuigen naar Peutie. Daar werden per regio, alle pakketten met chirurgische mondmaskers ingeladen en overgebracht naar de eigen brandweerzone. Dankzij de inzet van alle partijen, werden de mondmaskers in enkele uren bij de medische diensten afgeleverd.

De komende periode worden nog leveringen van mondmaskers verwacht. Vanuit de brandweer zullen opnieuw brandweermensen en logistieke voertuigen ingezet worden om deze verdelingen vlot te laten verlopen.

Bel enkel voor dringende interventies

De Hulpverleningszone Waasland doet ook een oproep naar de bevolking om de noodnummers 112 en 101 enkel voor écht dringende interventies te gebruiken. Alle hulpverleners lopen immers risico op besmetting. “In de praktijk merken we immers dat een aanzienlijk deel van de oproepen perfect door de inwoners zelf afgehandeld kan worden en waarvoor geen hulp nodig was”, zegt woordvoerster Jolien Van Damme. “Door de vraag naar hulp te beperken tot écht dringende oproepen zoals situaties van brand en levensgevaar, beperken we het aantal contacten van onze eigen hulpverleners en zorgen we ervoor dat we voldoende gezond personeel actief hebben om alle oproepen even snel aan te kunnen.”