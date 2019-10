Brandweer kan erger voorkomen bij schouwbrand aan Spaans Fort Kristof Pieters

13 oktober 2019

17u00 0 Beveren Aan het Spaans Fort in Verrebroek werd zondagnamiddag omstreeks 15 uur een schouwbrand opgemerkt.

De bewoners van de alleenstaande hoeve waren op dat moment thuis en hadden bezoek. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Buiten wat geurhinder was er geen schade in de woning en er raakte niemand gewond. Door de interventie was de straat even afgesloten voor het verkeer.