Brandweer houdt minuut stilte voor overleden collega’s uit Beringen Kristof Pieters

11 augustus 2019

19u08 0 Beveren Het nieuws over de dood van twee brandweermannen afgelopen nacht bij de zware brand in Beringen is in alle brandweerzones in het hele land erg hard aangekomen. Ook bij de Hulpverleningszone Waasland waar zondagmiddag een minuut stilte werd gehouden.

Aan vele brandweerkazernes, van de Kust tot in de Oostkantons, werden de vlaggen half stok gehangen. Dit gebeurde ook in de Hulpverleningszone Waasland. Het kleurrijke logo van de profielfoto op facebook werd zondagochtend vervangen door een exemplaar in zwart-wit toen het nieuws bekend raakte als teken van rouw voor de slachtoffers.

Aan de brandweerkazerne van Beveren in de Gravendreef hielden de aanwezige brandweermannen om stipt 14.11 uur, exact 12 uur na de noodlottige oproep een minuut stilte.

Brandweermannen beseffen dat hun job risico’s inhoudt. Ondanks alle veiligheidsregels en doorgedreven opleidingen vallen er tijdens interventies nog steeds gewonden en af en toe ook dodelijke slachtoffers.