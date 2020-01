Brandweer bouwt waterbassin voor lekkende container, alle activiteiten op MPET-terminal hervat Kristof Pieters

13 januari 2020

16u25 1 Doel Alle activiteiten op de containerterminal van MPET in Doel werden hervat na het incident met een lekkende container. De brandweer bouwde ter plaatse een waterbassin om het proces van afkoeling te versnellen.

Het incident is al sinds woensdag aan de gang, toen aan terminal 1742 een lekkende container werd opgemerkt. Het bleek te gaan om methylmethacrylaat, een stof die wordt gebruikt voor de aanmaak van plexiglas maar die in contact met lucht tot een ontploffing kan leiden. In de tank ontstond een chemische reactie waardoor de temperatuur gevaarlijk opliep. Al dagenlang is de brandweer bezig om de container af te koelen. Om het proces te versnellen is nu een waterbassin gebouwd waarin de container wordt ondergedompeld. Tegelijkertijd wordt een constante monitoring van de temperatuur voorzien.

De veiligheidsperimeter die werd ingesteld, werd gaandeweg afgezwakt en is op dit moment alleen nog van toepassing op een heel beperkte veiligheidszone. Hierdoor konden alle activiteiten op de MPET-terminal intussen hervat worden. Wanneer de container zal kunnen afgevoerd worden, is op dit moment nog niet duidelijk.