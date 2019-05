Brandstichting in leegstaande villa in Doel Kristof Pieters

28 mei 2019

00u22 2 Beveren Vandalen hebben maandagavond brand gesticht in een leegstaande woning aan de Engelsesteenweg in Doel. Het waren passanten die omstreeks 20 uur een felle rookontwikkeling vaststelden aan de verlaten, zwaar verkommerde villa.

De opgeroepen brandweer stond bij het aanrijden naar de brand nog voor een onverwacht obstakel want de verdwijnpaal, aan de enige toegangsweg naar het dorp, weigerde dienst. Gelukkig konden de hulpdiensten via de andere rijhelft wel langs de slagboom passeren waardoor de verloren tijd beperkt bleef. Het is net die verdwijnpaal en slagboom die vandalen uit het dorp moeten weghouden. Maar na een lange relatief rustige periode was het dus nog eens prijs. De daders staken een aantal houten planken, papier en andere rommel in brand in de garage van de woning. De voorbije jaren werd er tientallen keren brand gesticht in verlaten woningen in het dorp. Alle leegstaande woningen werden daarom hermetisch afgesloten met metalen platen. Vandalen konden maandag aan de achterzijde echter alsnog zo’n plaat verwijderen.