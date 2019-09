Bram Massar volgt tijdelijk Ann Vermeulen op voor Groen Kristof Pieters

16 september 2019

20u27 0 Beveren Bram Massar zal gemeenteraadslid Ann Vermeulen tijdelijk opvolgen voor de fractie Groen. Ann Vermeulen, die zwanger is van haar derde kindje, neemt voor vier maanden ouderschapsverlof.

Ann Vermeulen is sinds begin 2019 fractieleider van Groen Beveren. Midden oktober zal ze bevallen van haar derde kindje. Ze neemt daarom ouderschapsverlof, nu zelfs een verplichting onder het nieuwe Vlaamse decreet voor lokale besturen. Ze laat zich vervangen door eerste opvolger Bram Massar (39), voorzitter van Groen Beveren en actief in de banksector. Hij zal tot eind van dit jaar Ann vervangen in de gemeenteraad. Hij zetelde eerder al in de gemeenteraad van juli 2011 tot december 2012.