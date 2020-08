Boze klanten troeven uitbater krantenwinkel af: tot twee jaar cel voor slagen met voorbedachte rade Nele Dooms

14 augustus 2020

15u15 0 Beveren Twee jongelui die de uitbater van een krantenwinkel aftroefden, zijn door de Dendermondse rechtbank veroordeeld. Kevin D. kreeg een celstraf van twee jaar met uitstel en 800 euro boete. Nick V. moet een werkstraf van 100 uur uitvoeren en eenzelfde boete betalen.

De feiten speelden zich af in krantenwinkel Maryleen, aan de Oude Dorpsstraat in Beveren. Kevin D. was er ‘s ochtends binnengesprongen om een pakje sigaretten te kopen. Toen bleek dat hij geen geld op zak had, stelde hij voor om later terug te komen om te betalen. Maar dat wilde de uitbater niet en D. moest zonder sigaretten de winkel verlaten. Het maakte hem woedend. In de namiddag keerde hij, samen met vriend Nick V. terug naar de zaak. De twee zouden de uitbater een lesje leren. Het slachtoffer werd aangevallen, kreeg een slag op zijn hoofd met een matrak en viel gewond op de grond.

Zelfverdediging

De daders liepen weg, maar uiteindelijk kreeg de politie hen toch te pakken. De uitbater beweerde dat ze ook sigaretten gestolen hadden uit zijn winkel, maar dat beoordeelde de rechter als niet bewezen. D. zelf probeerde de rechter ervan te overtuigen dat hij alleen uit zelfverdediging geslagen had. “Er was een discussie ontstaan en toen de uitbater een stoel greep en me daarmee wilde slaan, heb ik me verdedigd”, verklaarde D. “Ik haalde een moersleutel boven die ik toevallig in mijn zak had.” Zijn kompaan beweerde echter dat ze wel degelijk de winkelier hadden aangevallen en D. een matrak mee had. De rechter oordeelde daarom dat de beklaagden schuldig zijn aan opzettelijke slagen met voorbedachte rade en met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

D. kreeg een reeks voorwaarden opgelegd van de rechtbank. Zo moet hij in therapie om zijn agressie te leren beheersen, mag hij geen contacten meer hebben met mensen uit het drugsmilieu en moet hij een residentiële behandeling volgen om van zijn drugsverslaving af te geraken.