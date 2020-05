Boven Yvo schenkt laptops aan Sociaal Huis: “Ons netwerk gebruiken om in deze crisis hulp te bieden” Kristof Pieters

05 mei 2020

13u32 5 Beveren Het ramen- en deurenbedrijf Boven Yvo heeft vijf laptops geschonken aan het Sociaal Huis in Beveren. Zaakvoerders Tom en Wim schakelden hiervoor hun eigen netwerk in en kregen de computers van hun vaste IT-leverancier Netflow.

Boven Yvo is maandag terug opgestart na zeven weken sluiting door de coronacrisis. “We zijn een flink stuk omzet kwijt, maar iedereen heeft natuurlijk klappen gekregen”, klinkt het. Het bedrijf begint alvast met een goede daad, want het schonk meteen vijf laptops weg aan het Sociaal Huis in Beveren. “We hebben hiervoor ons zakelijk netwerk ingeschakeld”, leggen de broers uit. “Iedereen is getroffen door de coronacrisis en we wilden vooral iets doen voor kansarme jongeren. We dachten daarom aan de schenking van laptops zodat iedereen van thuis uit les kan volgen.” De vaste IT-leverancier Netflow zorgde voor vijf laptops die refurbished (hersteld en ‘gekuist’, red.) werden. Ook het filiaal in Knokke deed een gelijkaardige actie. Daar werd voor 3.000 euro aan laptops aangekocht voor dezelfde doelgroep.