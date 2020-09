Bouwproject Vogelkerslaan gewijzigd van 13 naar 18 flats nadat andere bewoners kavel al gekocht hadden Kristof Pieters

06 september 2020

18u05 0 Melsele Bewoners uit de Vogelkerslaan in Melsele wisten bij de aankoop van hun grond niet dat het appartementencomplex vlak naast de Ponjaardwegel en het Molenbeekpark zo groot zou uitvallen. Dat zegt gemeenteraadslid Koen Maes (Groen). Hij volgt de buurt in hun Bewoners uit de Vogelkerslaan in Melsele wisten bij de aankoop van hun grond niet dat het appartementencomplex vlak naast de Ponjaardwegel en het Molenbeekpark zo groot zou uitvallen. Dat zegt gemeenteraadslid Koen Maes (Groen). Hij volgt de buurt in hun kritiek dat zij bij het kopen van hun grond enkel op de hoogte waren van een project met 13 in plaats van 18 appartementen.

Bij de goedkeuring van de erfpachtovereenkomst in de gemeenteraad vorige week werden de bezwaren van de buurt door schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels gecounterd. Volgens hem waren de mensen in deze verkaveling van bij het begin op de hoogte dat er later nog appartementen zouden komen. “Dat is maar deels de waarheid”, reageert Koen Maes. “De wijziging van 13 naar ‘een twintigtal appartementen’ werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 januari 2018. Dit is bijna een jaar nadat de eerste drie loten in de Vogelkerslaan werden verkocht in maart 2017. In een eerste plan was dit gebouw veel kleiner. Het was hen bovendien door het bestuur beloofd dat het project niet hoger ging gebouwd worden dan een doorsnee woning. De projectontwikkelaar heeft echter een uitbreiding geëist omdat het anders te weinig rendabel was. Alleen daarom is er een verhoging van 13 naar 18 appartementen mogelijk gemaakt. Met een bouwhoogte van 13 meter en 7 meter voorbij de bouwlijn zal er veel privacy verdwijnen voor de nabijgelegen tuinen. Hier zou toch op zijn minst gezorgd moeten worden voor een hogere groene buffer om de tuinen voldoende privacy te geven.”

Liefst van al ziet Groen het project geschrapt. “Men had hier beter de kaart getrokken van het landschapspark en de leefbaarheid van de wijk.”