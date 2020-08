Bouw ‘Pinnacle House’ start binnenkort: 73 appartementen in hartje centrum Kristof Pieters

20 augustus 2020

13u31 3 Beveren Op de plaats waar nu twee statige villa’s staan, komt binnenkort het nieuwbouwproject ‘Pinnacle House’. Het project is gelegen tussen de Prosper Van Raemdonckstraat, Glazenleeuwstraat en de Klapperstraat.

Projectontwikkelaar Ascot uit Adegem gaat nog deze maand van start met het nieuwe woonproject. “Het bestaat uit drie blokken met in totaal 73 energiezuinige appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers”, zegt Andreas Bogaert van HomeVast Vastgoedkantoor. “De appartementen zijn zéér centraal en rustig gelegen in een binnengebied nabij de Prosper Van Raemdonckstraat en dit op 300 meter van de winkelstraten en de sportzone. Residentie Pinnaccle House heeft ook een ruime ondergrondse garage en van daaruit zijn alle appartementen met de lift te bereiken. De promotor speelt met dit project ook zeer handig in op de grote vraag naar centraal gelegen energiezuinige appartementen. We denken dat dit project zowel de aandacht van jongeren, ouderen als investeerders zal trekken.”

Het gerenommeerde bureau ARCH&TECO besteedde bij het ontwerp veel aandacht aan de integratie van de natuurlijke omgeving. “Elke wooneenheid kan genieten van zijn eigen stukje groen, dankzij de uitzonderlijk grote terrassen met open zicht. Zo vervaagt de grens tussen binnen en buiten. Voor wie het nog wat luxueuzer mag, zijn er ook enkele penthouses met grote dakterrassen.” Veel aandacht ging naar duurzaamheid. Warmtepompen zorgen voor vloerverwarming in de winter maar ook voor vloerkoeling in de zomermaanden. Het project zal gefaseerd worden opgetrokken. In een eerste fase komt blok A met 29 flats aan de beurt.