Bouw bufferbekken is startschot voor heraanleg N70: twee jaar zware hinder verwacht Kristof Pieters

09 september 2020

16u39 3 Melsele Een aannemer start volgende week met de aanleg van een bufferbekken in de buurt van het Pareinpark. Het is meteen ook het officiële startschot van de langverwachte herinrichting van de N70 in Melsele. De grote riolerings- en wegenwerken zullen in januari beginnen. Er zal slechts verkeer in één richting mogelijk zijn. Inwoners mogen zich aan twee jaar zware hinder verwachten.

Omdat er momenteel nog wegwerkzaamheden bezig zijn op de N450 (Melseledijk/Dijkstraat) zullen de grote herinrichtingswerken op de N70 pas aanvatten in januari 2021. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft woensdag een eerste timing bekendgemaakt. De hoofdwerken zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid. Voor plaatselijk verkeer is er tijdens een groot deel van deze werken in de werfzone verkeer in één richting mogelijk (richting Beveren). Bij werken in smallere delen wordt de N70 volledig onderbroken. Fietsers zullen wel steeds doorgang behouden.

Aanleg bufferbekken

Op 14 september wordt wel al gestart met de aanleg van een bufferbekken in de buurt van het Pareinpark. Op de gronden achter de kmo-zone, tussen fietspad Meerssen en de provinciale waterloop, legt de aannemer een groot bufferbekken aan. Dat maakt onderdeel uit van de gescheiden riolering en speelt een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast. Het regenwater wordt straks in aparte buizen opgevangen en via de bestaande waterlopen afgevoerd. Bij hevige of langdurige regenval vangt het bufferbekken een deel van het water op en houdt het tijdelijk vast. Vanuit het bufferbekken infiltreert het overtollige water vervolgens langzaam in de grond of wordt het vertraagd afgevoerd.

Hinder voor fietsers

De werken aan het bufferbekken duren ongeveer 10 weken. In de eerste twee weken zijn ontbossingswerken gepland. Vervolgens start het grondwerk. Verder moet ook de bestaande gracht tussen de N70 en het bufferbekken onderhouden en deels ingebuisd worden. Tijdens deze werken is er nog geen hinder op de N70. Er kan wel lokale hinder zijn op het fietspad Meersen door werfverkeer. Er wordt een versmalling aangebracht en fietsers moeten er hun snelheid aanpassen. De aannemer engageert zich om de kruisende transporten maximaal buiten de begin- en einduren van de scholen te doen. De afvoer van de overtollige grond uit het bufferbekken gebeurt tussen 26 oktober tot 6 november 2020. Tijdens deze twee weken zal het fietspad volledig afgesloten worden om veiligheidsredenen. Er wordt dan in een fietsomleiding voorzien langs de Hertogin Margarethalaan en Pareinlaan.

Eenrichtingsverkeer op N70

De hoofdwerken zullen twee jaar in beslag nemen en zullen heel wat hinder met zich meebrengen. “Maar een echt verkeersinfarct blijft hopelijk uit”, zegt schepen van Openbare Werken Raf Van Roeyen (CD&V). “Tijdens de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen hebben we gezien dat het verkeer niet stil stond op de omleidingsroute. Het is vooral belangrijk om doorgaand verkeer te weren. Op de N70 zelf blijft meestal verkeer mogelijk in de richting van Beveren. Alleen tussen de Torenstraat en Schoolstraat is de weg hiervoor te smal. Dat wordt een cruciale fase waarbij de gewestweg volledig dicht gaat.”

Bereikbaarheidsadviseur

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de inwoners regelmatig informeren via een digitale nieuwsbrief. In de loop van december, enkele weken voor de start van de hoofdwerken op de N70, volgt een nauwkeurige planning. Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer ook een bereikbaarheidsadviseur aan. Die volgt de werf op, en doet voorstellen om waar mogelijk de hinder te beperken. De bereikbaarheidsadviseur kan men mailen via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op het nummer 0468 03 53 84