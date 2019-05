Boterham met spek in ruil voor afgestempelde kiesbrief Kristof Pieters

26 mei 2019

15u00 2 Beveren Het feestcomité ‘Wezijneriesmeebuiten!’ pakte zondag uit met een wel erg originele stunt om burgers aan te manen hun kiesplicht te vervullen. In het park van Lacave werden bezoekers getrakteerd op een gratis boterham met spek op vertoon van een afgestempelde kiesbrief.

Onder het motto ‘Meilsen Kiest’ is er een hele dag feest in het dorpspark. Kort na de middag waren er een aantal optredens van lokale bands. Momenteel is er een ‘bal populair’. Ook burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V), zelf op de zesde plaats bij de opvolgers voor het Europees parlement, kwam er even uitblazen. Het feest loopt nog tot 18 uur vanavond.